தடுப்பூசி பக்க விளைவால் மகள் மரணம்? சீரம் நிறுவனத்திடம் ரூ.1000 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு தந்தை வழக்கு

மும்பை: தடுப்பூசி போட்டதில் மருத்துவக்கல்லூரி விரிவுரையாளர் பலியானதாக சீரம் நிறுவனத்திடம் ரூ.1,000 கோடி இழப்பீடு கேட்டு மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. திலீப் லுனாவத் தாக்கல் செய்த மனுவிற்கு பதில் அளிக்குமாறு சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில் கேட்ஸ் ஆகியோருக்கு பாம்பே உயர்நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை சீரம் அல்லது பாரத் பயோடெக் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் குறித்து யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது. கொரோனா வைரஸ் பரவலுக்கு பிறகு கோவிஷீல்டு, கோவாக்ஷின் தடுப்பூசிகள் நாடு முழுவதும் செலுத்தப்பட்டன.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முதலே சீரம் நிறுவனம் பல்லாயிரம் கோடி வருமானத்தில் திளைக்கிறது. காரணம் கொரோனா தடுப்பூசி விற்பனைதான். 1966ஆம் ஆண்டு ரூ.5,00,000 முதலீட்டில் சீரம் தடுப்பூசி நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார் சைரஸ் பூனாவாலா. போலியோ, மூளைக்காய்ச்சல், தட்டம்மை உள்ளிட்ட பல நோய்களுக்கான தடுப்பூசி தயாரிக்கப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில் மூன்றில் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு சீரம் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டிருக்கும்.

