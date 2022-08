சிவசேனா, வில் அம்பு சின்னம் யாருக்கு?.. முடிவு எடுக்க வேண்டாம்: தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கோர்ட் உத்தரவு

Mumbai

மும்பை: சிவசேனா அணியில் பிளவு ஏற்பட்டதையடுத்து, கட்சி மற்று கட்சியின் வில் அம்பு சின்னம் யாருக்கு சொந்தம் என்பதை வருகிற வியாழக்கிழமை வரை முடிவு எடுக்க வேண்டாம் என தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா தலைவரான உத்தவ் தாக்கரேயின் தலைமையில் ஆட்சி நடந்து வந்தது.

இந்த நிலையில், திடீரென சிவசேனாவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான ஏக்நாத் ஷிண்டே தனக்கு ஆதரவாக 40 எம்.எல்.ஏ.க்களை திரட்டி உத்தவ் தாக்கரேக்கு எதிராக ஒரு திரும்பினார்.

