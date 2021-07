திடீர் திருப்பம்.. 'அவங்க' எப்போதும் எங்கள் எதிரிகள் இல்லை.. மீண்டும் கூட்டணிக்கு தூதுவிடும் பாஜக

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: சிவசேனாவுடன் கூட்டணிக்குத் தூதுவிடும் வகையில், சிவசேனா ஒருபோதும் பாஜகவின் எதிரி இல்லை என்று மகாராஷ்டிர முன்னாள் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கூறியுள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவைப் பொருத்தவரை அங்குப் பல ஆண்டுகளாக பாஜகவுக்கும் சிவசேனாவுக்கும் இடையே கூட்டணி இருந்தது. பல ஆண்டுகள் நீடித்த இந்தக் கூட்டணி கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு நடந்து சட்டசபைத் தேர்தலுக்குப் பிறகு முறிந்தது.

சட்டசபைத் தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. அப்போது, பாஜக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ்- காங்கிரஸ் கட்சிகளுடன் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்தது.

English summary

Former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis said Shiv Sena was never" an "enemy. Fadnavis also said an "appropriate decision" will be taken in view of the situation for alliance.