அப்பாடா, நிம்மதி.. 9 பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு இல்லை-மகாராஷ்டிரா சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 10 பேருக்கு குரங்கு அம்மை அறிகுறி இருந்த நிலையில், 9 பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு இல்லை என பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. இதனால் அம்மாநில சுகாதாரத்துறை நிம்மதியடைந்துள்ளனர்.

கொரோனாவை போல் மங்கி பாக்ஸ் எனப்படும் குரங்கு அம்மை வைரஸ் நோயும் உலக நாடுகளில் பரவி வருகிறது. எனினும் கொரோனாவை போல் மிக தீவிரமாக பரவும் தன்மை இல்லை என்று சொல்லப்பட்டாலும் உலக நாடுகள் முதல் மாநில அரசுகள் வரை அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது.

இந்தியாவில் இதுவரை 4 பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், சுகாதார நடவடிக்கையை மத்திய சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் முடுக்கி விட்டுள்ளனர்.

