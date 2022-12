ரோடுனு கூட பார்க்கலையே! லைவ் வீடியோ வேற.. அத்துமீறி கொரியா பெண் யூடிபரை முத்தமிட முயன்ற இளைஞர்கள்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: இந்தியா வந்துள்ள தென்கொரியாவை சேர்ந்த இளம்பெண் யூடியூபர் ஒருவர் இரவில் மும்பையில் லைவ் வீடியோ பதிவு செய்த நிலையில் குறுக்கே புகுந்த இளைஞர்கள் அவரிடம் அத்துமீறி முத்தம் கொடுக்க முயன்று தொல்லை கொடுத்த சம்பவம் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தென்கொரியாவை சேர்ந்தவர் மியோச்சி. இவர் யூடியூப் சேனல் வைத்துள்ளார். பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று வீடியோக்கள் பதிவிட்டு வருகிறார்.

அந்த வகையில் மியோச்சி இந்தியா வந்துள்ளார். தற்போது அவர் மகாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பையில் தங்கி உள்ளார். அங்குள்ள முக்கிய இடங்களுக்கு அவர் சென்று வீடியோ எடுத்து யூடியூப்பில் பதிவேற்றி வருகிறார்.

English summary

A young YouTuber from South Korea, who has come to India, was recording a live video in Mumbai at night when two young men came across her and tried to kiss her.