கோட்சேவை புகழ்றீங்க.. ஆனா, வெளிநாட்டிலிருந்து யார் வந்தாலும் காந்தி ஆசிரமம் கூட்டிப்போறீங்க- சிவசேனா

மும்பை: ‛‛ நாதுராம் கோட்சேவை பெருமைப்படுத்தி, அவரது சித்தாந்தத்தை ஆதரிக்கும் பாஜக தான் வெளிநாட்டு விருந்தினர்களை காந்தியின் சபர்மதி ஆசிரமத்துக்கு அழைத்து செல்கிறது. ஏனென்றால் உலகில் இந்தியாவின் அடையாளமாக காந்தி உள்ளார்'' என பாஜகவை, சிவசேனா விமர்சனம் செய்துள்ளது.

இந்தியா வரும் வெளிநாட்டு தலைவர்கள் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள காந்தியின் சபர்மதி ஆசிரமத்துக்கு செல்வதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர்.

சமீபத்தில் மட்டும் அமெரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப், இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் காந்தியின் ஆசிரமத்தை பார்வையிட்டுள்ளனர்.

English summary

In its editorial, Saamana argued: "It's a wonder that they (BJP) support the ideology of Nathuram Godse but when foreign guests arrive, they take them to Gandhi's Sabarmati Ashram to weave the yarn."