வேலை வேணுமா? நான் வாங்கி தரேன் வா.. சிறுமியை சீரழித்த டாக்ஸி டிரைவர்கள்! மும்பையில் கொடூரம்

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 15 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் டாக்ஸி ஓட்டுநர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் மற்றொருவரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

சிறுவர்களுக்கான பாதுகாப்பகத்தில் தங்கியிருந்த சிறுமி அங்கிருந்து வெளியேற முயன்ற நிலையில் இந்த கொடூரம் அரங்கேறியுள்ளது.

English summary

Taxi drivers arrested for gang raping 15 year old girl in Mumbai A taxi driver has been arrested for raping a 15-year-old girl in Maharashtra. The police have registered a case regarding the incident and are actively looking for another person. The atrocity took place when the girl was trying to get out of the children's shelter.