உக்ரைனிலிருந்து 70% சூர்யகாந்தி எண்ணையை இறக்குமதி செய்யும் இந்தியா.. பற்றாக்குறைக்கு சான்ஸ்?

மும்பை: உக்ரைனில் போர் நடந்து வருவதால், அங்கிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சூரியகாந்தி எண்ணெய் வரத்து குறைந்தாலும், நிலையை சமாளிக்க முடியும் என அதானி வில்மர் நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. உக்ரைனில் உள்ள பல நகரங்களை ரஷ்யா கைப்பற்றி உள்ளது. ரஷ்யா மேலும் முன்னேறாமல் இருக்க பாலங்கள், சாலைகளை உக்ரைன் உடைத்துவருகிறது.

இந்நிலையில், போர் சூழல் காரணமாக 4 லட்சத்துக்கும் அதிகமான உக்ரேனியர்கள் அந்நாட்டைவிட்டு வெளியேறி உள்ளனர். விமான போக்குவரத்தும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. கடல் மார்கமாக ரஷ்யா தாக்க வாய்ப்பிருப்பதால், கடல்வழி போக்குவரத்தும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

The situation can be overcome, even if the supply of sunflower oil imported from Ukraine is reduced due to the ongoing war in Ukraine, says Adani wilmar CEO