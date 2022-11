இந்தியாவின் கடைசி கிராமம்.. டீக்கடையை பார்த்து ‛‛ஜெய்ஹோ’’ சொன்ன ஆனந்த் மஹிந்திரா.. ஏன் தெரியுமா?

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: இந்தியாவின் கடைசி கிராமமான உத்தரகாண்ட் மாநிலம் மானாவில் உள்ள டீக்கடை பார்த்த ‛‛ஜெய்ஹோ'' என பிரபல தொழில் அதிபர் ஆனந்த் மஹிந்திரா கூறியுள்ளார். இதன் பின்னணியில் முக்கிய விஷயம் ஒன்று உள்ளது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 10,500 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள கிராமம் தான் மானா. இந்தோ-திபெத் எல்லையில் அமைந்திருக்கும் இந்த கிராமம் தான் இந்தியாவின் கடைசி கிராமமாகும்.

இந்த கிராமம் பத்ரிநாத் பகுதியில் இருந்து 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. குளிர் நிறைந்த பகுதியாக இந்த 12:05 PM 11/6/2022கிராமம் அமைந்துள்ளது.

English summary

Famous industrialist Anand Mahindra said that he saw a tea shop in Mana, Uttarakhand, India's last village, Jaiho''. There is an important point behind this.