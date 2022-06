ஆட்சியில் இருப்பதால் ரொம்ப ஆடாதீங்க.. பாஜகவை உடைக்கவும் எமன் வருவான்! வெளுத்துவிட்ட மம்தா பானர்ஜி

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: ‛‛மகாராஷ்டிராவில் ஒழுக்கமற்ற முறையில் கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்க பாஜக முயற்சிக்கிறது. பாஜகவும் ஒருநாள் மத்தியில் ஆட்சியை விட்டு செல்ல வேண்டி வரும். அப்போது பாஜகவையும் யாராவது உடைக்கலாம்'' என மம்தா பானர்ஜி பரபரப்பாக பேசினார்.

மகாராஷ்டிரா முதல்வராக சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே உள்ளார். காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளுடன் சிவசேனா கூட்டணி வைத்து ஆட்சி நடத்துவதில் தற்போது பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது.

டெல்லியில் நாளை மறுநாள் நடைபெற இருந்த காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டம் ஜூலை 6-க்கு ஒத்திவைப்பு!

மகா விகாஷ் அகாடி எனும் இந்த கூட்டணி ஆட்சி மீது சிவசேனா எம்எல்ஏக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். இதனை வெளிக்காட்டும் வகையில் அவர்கள் மகாராஷ்டிராவை விட்டு வெளியேறி உள்ளனர்.

English summary

"BJP trying to topple Maharashtra govt in an unethical manner. Today BJP in power and using money, muscle, and mafia power. But one day you have to go. Someone can break your party too" says mamata Banerjee.