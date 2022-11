நாகை பாஜக-திமுகவினர் திடீர் மோதல்..பாய்ந்து பாய்ந்து தாக்கிய நிர்வாகிகள்.. பதற்றம்-போலீஸ் குவிப்பு

Nagapattinam

நாகப்பட்டினம்: நாகப்பட்டினம் அருகே திமுக-பாஜகவினர் இடையே திடீரென்று மோதல் ஏற்பட்டது. இருகட்சி நிர்வாகிகளும் பாய்ந்து பாய்ந்து தாக்கி கொண்டனர். இதல் பாஜகவினர் 5 பேர், திமுகவின் நகராட்சி கவுன்சிலர் உள்பட 2 பேர் என மொத்தம் 7 பேர் காயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் இருகட்சியினர் குவிந்ததால் பதற்றம் நிலவியது.

நாகப்பட்டினம் அக்கரைப்பேட்டை டாடா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் விஜேந்திரன். திமுக மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளராக இருந்தார்.

இவர் கடந்த மாதம் திமுகவில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்தார். இதையடுத்து விஜேந்திரனுக்கு பாஜகவில் பதவி வழங்கப்பட்டது.

There was a sudden clash between DMK and BJP near Nagapattinam. In this, 5 BJP members and 2 DMK's municipal councilors were injured in which a total of 7 people were injured and tension prevailed as both parties gathered at the hospital.