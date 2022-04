கஞ்சா வியாபாரிகளுடன் கும்மாளம்! லெக் பீஸ் கடித்த இன்ஸ்பெக்டர் பெரியசாமி.! அதிரடி உத்தரவிட்ட டிஐஜி.!

Nagapattinam

oi-Rajkumar R

நாகை : பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கஞ்சா வழக்கில் கஞ்சா வியாபாரி வீட்டில் சோதனை நடத்திய நாகை நகர காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பெரியசாமி, அதே கஞ்சா கடத்தல் கும்பலோடு அமர்ந்து பிரியாணி விருந்து சாப்பிட்ட விவகாரத்தில் அவரை காத்திருப்போர் பாட்டியலுக்கு மாற்றி டிஐஜி கயல்விழி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களாக கடல் வழியாக அண்டை நாடான இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்தும் குற்ற செயல்கள் நாகை மாவட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், ஆந்திராவில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்ட கஞ்சா பொட்டலங்கள், விசைப்படகு மூலம் கடல் வழியாக இலங்கைக்கு கடத்த இருப்பதாக நாகை தனிப்படை போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

English summary

Nagai Police Station Inspector Periyasamy, who raided the house of a cannabis dealer in a cannabis case, and sit down with the same cannabis smuggling gang and have a biryani dinner has been transferred to the waiting list by DIG Kayalvizhi.