பாஜக ஆலோசனை சொல்லலாம்.. அதிகாரமாக சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.. புகழேந்தி

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பை ஏற்று நடைமுறைப்படுத்த தயாராக உள்ளோம் என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கூறினார்.

Nagercoil

oi-Mani Singh S

நாகர்கோவில்: ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு கொள்கைகள் இருக்கிறது. பாஜகவை பொருத்தமட்டில் ஆலோசனை சொல்லலாம். அதிகாரமாக சொல்ல முடியாது என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் ஆதரவாளரான புகழேந்தி இன்று செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் ஆணை பிறப்பித்துள்ளது. கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அதில் எங்களுக்கு மாற்றுக் கருத்தும் எதுவும் இல்லை.

English summary

Each party has its own policies. Bharatiya Janata Party can be advised accordingly. O. Panneer Selvam member of ADMK said that it cannot be said as an authority. The administrator praised.