அதிர்ச்சியடைய வைத்து விட்டது.. கன்னியாகுமரி பஸ் நடத்துநர் அடாவடிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்

Nagercoil

oi-Veerakumar

நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மீன் விற்பனை செய்யும் பெண்மணியை அரசு பஸ்சில் இருந்து கீழே இறக்கி விட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியடைய வைத்துவிட்டது என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் பஸ் நிலையத்தில், சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு அடாவடி சம்பவம் வீடியோவாக பதிவாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக சுற்றி வந்தது.

அந்த வீடியோவில் இருக்கும் சம்பவம் இதுதான்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has said that the incident where a woman selling fish was taken down from a government bus in Kanyakumari district has come as a shock.