அட.. தமிழகத்தில் இப்படி ஒரு டாஸ்மாக் கடையா?.. ஆச்சரியத்தில் மதுபிரியர்கள்.. எதுக்கு தெரியுமா?

Nagercoil

நாகர்கோவில்: தமிழக அரசுக்கு பல ஆண்டுகளாக நிதி வருவாயை ஈட்டி தருவதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிப்பது டாஸ்மாக் கடைகள்தான். அதுவும் தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் டாஸ்மாக் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் பல கோடிகளை தாண்டுவது வழக்கம்.

இப்படி அரசுக்கு வருமானத்தை கொட்டி கொடுப்பதில் முதலிடம் பிடிக்கும் எங்களுக்கு டாஸ்மாக்கில் சரிவர வசதிகள் செய்து தருவதில்லை'' என்று குடிமகன்கள் நீண்ட காலமாக குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். டாஸ்மாக் பார்கள் கொரோனா காரணமாக இப்போது செயல்படுவதில்லை.

ஆனால் பார்கள் இயங்கும் நேரத்தில் அங்கு விற்கப்படும் பொருட்களுக்கும், நொறுக்கு தீனிகளுக்கும் நிர்ணயித்த விலையை விட மிக அதிக விலை விற்பதாக தொடர்ந்து புகார்கள் வருகின்றன.

English summary

A notice board has been put up at a Tasmac store in Kanyakumari stating that liquor is not being sold at extra cost. Everyone is wondering if there is such a Tasmac store in our Tamil Nadu