"Grandson of MLA.." செருப்பே போடாத எம்எல்ஏ காந்தி பேரனா இது.. அதிர்ந்து பார்க்கும் நாகர்கோவில்

Nagercoil

oi-Logi

நாகர்கோவில்: விலை உயர்ந்த பைக்கில் 'கிராண்ட் சன் ஆப் நாகர்கோவில் எம்.எல்.ஏ' என்று நம்பர் ப்ளேட்டுக்கு பதிலாக இந்த வாசகத்தை அச்சிட்டு வண்டியில் ஒட்டு இருக்கிறார் அம்ரிஷ்.

இந்த வண்டியின் புகைப்படங்கள் அனைத்தும் இப்போது சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது. நம்பர் ப்ளேட் இருக்க வேண்டிய இடத்தில், அதிகாரத்தைக் காட்டும் வகையில் எம்.எல்.ஏவின் உறவினர் என்று எழுதி இருக்கிறார் அம்ரிஷ்.

English summary

On the expensive bike, Amrish has the word 'Grand Son of Nagercoil MLA' printed on the cart instead of the number plate.