ஒரே இடத்தில் குவிந்த மேயர்கள், கவுன்சிலர்கள்.. பிரமாண்ட மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : திமுக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மாநாட்டை தமிழக முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் நாமக்கல்லில் சற்று முன்பு தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

"உள்ளாட்சியிலும் நல்லாட்சி" என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

திமுக பொதுச் செயலாளரும் அமைச்சருமான துரைமுருகன், திமுக இளைஞரணி செயலாளரும் எம்எல்ஏவுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோரும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister and DMK President M.K.Stalin inaugurated DMK Urban Local body Representatives Conference at Namakkal. More than 10,000 urban local body representatives from all over Tamil Nadu have participated in this conference.