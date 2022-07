மின்கட்டண உயர்வு.. நிர்வாக திறமையின்றி மத்திய அரசு மீது வீண்பழி போடும் திமுக.. தங்கமணி கடும் சாடல்

Namakkal

oi-Nantha Kumar R

நாமக்கல்: ‛‛மின்கட்டண உயர்வு அறிவிப்பு என்பது திமுகவின் நிர்வாக திறமையை காட்டுகிறது. மேலும் இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு மீது மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வீண்பழி சுமத்துகிறார்'' என அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி அறிவித்தார். மத்திய அரசின் அழுத்தம் காரணமாக மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்தார்.

இதன்மூலம் 8 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. எதிர்க்கட்சிகள் பலவும் மின்கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என கூறி வருகின்றன.

English summary

The electricity tariff hike announcement shows DMK's management skills. Moreover, the former Minister of AIADMK, Thangamani has criticized that the Minister of Electricity, Senthil Balaji, is blaming the Central Government in this matter.