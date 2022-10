"இன்னும் பயிற்சி வேண்டுமோ.." சார்ஜ் போட்ட செல்போனை எடுக்க மறந்த திருடன்.. ‘மாட்டிக்கிட்டியே பங்கு!’

Namakkal

oi-Jackson Singh

நாமக்கல்: நாமக்கல்லில் ஒரு ஹோட்டலில் திருடச் சென்ற திருடன், தனது செல்போனை சார்ஜ் போட்டுவிட்டு அதை மீண்டும் எடுக்காமலேயே சென்ற சம்பவத்தால், வலுவாகச் சிக்கியுள்ளான்.

தற்போது அந்த செல்போனை வைத்தே திருடனை பிடிக்கும் நடவடிக்கையில் போலீஸார் ஈடுபட்டுள்ளனர். செல்போன் சிக்கியதால் எளிதில் திருடனை பிடித்து விடலாம் என போலீஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஹோட்டலின் பூட்டை உடைத்து பக்காவாக ஸ்கெட்ச் போட்டு திருடிய திருடன், "மண்டையில் உள்ள கொண்டையை மறந்துட்டேனே.." என்பது போல செல்போனை விட்டுச் சென்று போலீஸாரிடம் தொக்காக சிக்கப் போகிறான்.

English summary

Intersting incident in Namakkal, A thief forgot to take his cellphone after he put charge in a theft place. Police now recovered his cellphone and trace him with it.