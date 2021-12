பல மில்லியன் தூரம்.. விண்ணுக்கு செல்லும் ராட்சச தொலைநோக்கி.. மனித வரலாற்றில் மாபெரும் ஆராய்ச்சி!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: மனித குல வரலாற்றில் எப்போதும் தொலைநோக்கிகள் முக்கியமான இடம் உண்டு. மனிதன் விண்வெளி மீது கொண்ட ஈர்ப்பில் சிறிய அளவில் இருந்து தொலைநோக்கி உருவாக்கி படிப்படியாக வளர்ந்து தற்போது உலகம் முழுக்க பல நாடுகளில் ராட்சஸ தொலைநோக்கிகள் இருக்கின்றன.

ஆனாலும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த மைல்கல்லை (மைல் எரிகல் என்று வைத்துக்கொள்வோமா?!!) தொட்டு வரும் விண்வெளிக்கு நேராக தொலைநோக்கிகளை அனுப்பிய வரலாறும் நடந்துள்ளது.

அப்படி நாசா அனுப்பிய விண்வெளி தொலைநோக்கிதான் Hubble தொலைநோக்கி ஆகும். 1990இல் அனுப்பப்பட்ட இந்த தொலைநோக்கி விண்ணில் மிதக்கும் உலகின் பெரிய தொலைநோக்கி ஆகும். இதை அப்படியே கொஞ்சம் ஓரமா உட்காரு தம்பி என்று சொல்வதற்காக வரும் ராட்சச தொலைநோக்கிதான் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி!.. அதை பற்றிதான் இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்க்க இருக்கிறோம்

English summary

All you need to know about Nasa's James Webb Space Telescope that will be launched tomorrow.