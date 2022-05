"ஆபாச பட நடிகர்".. சர்ச் பாதிரியாருக்கு 83 வயசில் வந்த விபரீதம்.. எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே ஜாலிதான்..!

New York

oi-Hemavandhana

நியூயார்க்: எந்நேரமும் சர்ச்சிலேயே வாழ்நாளை செலவிட்ட பாதிரியார் ஒருவர், ரிடையர் ஆன பிறகு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு துறைக்குள் நுழைந்து பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறார்.

அமெரிக்காவின் வடக்கு கரோலினாவில் வசித்து வருபவர் நார்ம் செல்ப்.. 83 வயதாகிறது.. இவர் ஒரு கிறிஸ்வத மத போதகர்.. ஆனால் பாதிரியார் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்டார்.

இவருக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டது.. 30 வருடங்களாகவே குடும்பமும் நடத்தி வந்துள்ளார்.. ஒன்றாக குடும்பத்துடன் வசித்தாலும், பெரும்பாலும் இவர் சர்ச்சில்தான் தங்கி இருப்பாராம்..

