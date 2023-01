ஒன் பை ஒன்.. இலவச ஆஃபர் போல விடாமல் விரட்டும் புது வகை கொரோனா வைரஸ்! இந்த முறை அமெரிக்காவிலிருந்து!

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: உலகம் முழுவதும் தற்போது கொரோனா தொற்று பரவல் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் அடுத்த பாதிப்பு XBB.1.5 எனும் உருமாறிய கொரோனா வைரஸால் ஏற்படும் என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதும் உயிரிழப்பு, பொருளாதார நெருக்கடி, மருத்துவ அவசரநிலை என பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இதிலிருந்து மக்களை காப்பாற்ற தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனால் தொற்று பாதிப்பானது ஓரளவு கட்டுக்குள் வந்தது. இருப்பினும் இந்த பாதிப்பிலிருந்து இன்னமும் சில நாடுகள் மீளாமல் தவித்து வருகிறது. இவ்வாறு இருக்கையில் தற்போது மீண்டும் இந்த தொற்று வேகமாக பரவ தொடங்கியுள்ளது.

சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் வரிசையில் அமெரிக்காதான் முதலிடத்தில் இருக்கிறது. இந்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 10 கோடி பேர் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் 11 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1.25 லட்சம் பேர் புதியதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் சரிபாதி பேர் XBB.1.5 எனும் உருமாற்றமடைந்த கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Scientists have warned that the next outbreak will be caused by the mutated corona virus called XBB.1.5 as the spread of the corona virus is intensifying all over the world.