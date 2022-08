கத்தியால் குத்தப்பட்ட சல்மான் ருஷ்டி.. அவசர அவசரமாக மருத்துவமனை வந்த 4வது முன்னாள் மனைவி!

New York

oi-Yogeshwaran Moorthi

நியூ யார்க்: அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியின் போது மர்ம நபரால் கத்தியால் குத்தப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வரும் சல்மான் ருஷ்டியை சந்திக்க அவரது 4வது மனைவி மருத்துவமனை வந்துள்ளார்.

உலகப் புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர் சல்மான் ருஷ்டி. மும்பையில் பிறந்த இவர், மிட்நைட்ஸ் சில்ட்ரன் படைப்புக்காக சர்வதேச அளவில் மிகமுக்கிய விருதான புக்கர் பரிசை வென்றவர். இவர் எழுத்தில் 1988ல் வெளியாகிய தி சாட்டனிக் வெர்சஸ், உலகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Top Chef host Padma Lakshmi, the fourth wife of novelist Salman Rushdie, was spotted out in NYC on Friday afternoon hours after her former spouse was stabbed at a literary event by an alleged Iranian government sympathizer.