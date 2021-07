"கண் தெரியவில்லை" என புறக்கணித்தனர்.. இன்று விண்ணுக்கு பறக்கும் இந்திய பெண் ஸ்ரீஷா.. உருக்கமான கதை!

New York

நியூயார்க்: இன்று விண்ணுக்கு பறக்க உள்ள விர்ஜின் கேலடிக் விண்கலத்தில் இந்தியாவை சேர்ந்த ஸ்ரீஷா பண்ட்லா என்ற பெண்ணும் விண்ணுக்கு செல்கிறார்.

விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான விர்ஜின் கேலடிக் இன்று விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பி சோதனை செய்ய உள்ளது. விர்ஜின் நிறுவனத்தின் தலைவர் சர் ரீச்சர்ட் பிரான்சன் மற்றும் குழுவின் இதில் விண்ணுக்கு செல்கிறார்கள். இந்த நிறுவனத்தின் விஎஸ்எஸ் யூனிட்டி என்ற விண்கலம் விண்ணுக்கு ஏவப்பட்ட உள்ளது.

இன்று மாலை விஎம்எஸ் ஈவ் என்ற இரட்டை எஞ்சின் கொண்ட கேரியர் விமானம் மூலம் இந்த ராக்கெட் விண்ணுக்கு ஏவப்படும். அதன்பின் 25 கிமீ உயரம் சென்ற பின் விஎஸ்எஸ் யூனிட்டி தனியாக கழன்று 90 கிமீ உயரம் வரை விண்ணுக்கு சென்று, பூமிக்கு திரும்பும். 4 நிமிடம் இந்த விஎஸ்எஸ் யூனிட்டி விண்கலம் விண்ணில் மிதக்கும்.

English summary

Sirisha Bandla: All you need to know about the Indian woman who will fly to space in Virgin Galactic Spacecraft.