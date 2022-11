சீனாவிற்கு எங்கே அடித்தால் வலிக்குமோ அங்கே அடிக்கும் அமெரிக்கா.. தடாலடி தடையை போட்ட பிடன் அரசு

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: சீனாவின் Huawei மற்றும் ZTE ஆகிய நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை தங்கள் நாட்டிற்குள் விற்பனை செய்ய தடை செய்யப்படுவதாக அமெரிக்கா அறிவித்திருக்கிறது.

கடந்த 2020ம் ஆண்டு இதேபோல Huawei நிறுவனத்திற்கு அமெரிக்கா கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. இதற்கு சீனா தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது Huawei மற்றும் ZTE நிறுவனங்களின் பொருட்களுக்கு முற்றிலுமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The United States has announced a ban on the sale of communications equipment made by China's Huawei and ZTE into its country. In 2020, the US imposed similar restrictions on Huawei. This was opposed by China. However, following this, the products of Huawei and ZTE companies have been completely banned.