வாவ்.. 'காளிக்கு' இரட்டை குழந்தை பிறந்ததாம்.. ஆனால் இருவருக்கும் ஓராண்டு வித்தியாசமாம்.. எப்படிங்க?

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் 'காளி ஸ்காட்' எனும் இளம்பெண்ணுக்கு புத்தாண்டு அன்று இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்திருக்கின்றன. இதில் என்ன சுவாரசியம் என்றால், இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் ஒரு வருடம் வித்தியாசமாம்.. எப்படி? அங்கேதான் விஷயமே..!!

கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்னர்தான் காளி ஸ்காட்டுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. இதனையடுத்து அவர் கருவுற தொடங்கினார். வழக்கமாக பரிசோதனை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் கடந்த 31ம் தேதியன்று ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்டவற்றை பரிசோதனை செய்ய சென்றிருக்கின்றனர். ஆனால் மருத்துவர்கள் காளிக்கு பிரசவம் நடக்க இருப்பதை கண்டறிந்ததுள்ளனர். இதனையடுத்து உடனடியாக மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆக சொல்லி இருக்கிறார்கள்.

இதனை எதிர்பார்க்காத காளி தனது நண்பர்களுக்கு போன் செய்து விஷயத்தை தெரிவித்திருக்கிறார். உடனடியாக மருத்துவமனையில் குவிந்த நண்பர்கள் குழந்தை எப்போது பிறக்கும் என்று எதிர் பார்த்து காத்திருக்க தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் மருத்துவமனையே கலகலப்பாக இருந்திருக்கிறது. நள்ளிரவில் குழந்தை பிறந்தால் எப்படி இருக்கும் என்றும், ஒருவேளை இரட்டை குழந்தை பிறந்தால் எப்படி இருக்கும் எனவும் பேசிக்கொண்டிருந்திருக்கின்றனர்.

English summary

A young woman named 'Kali Scott' in US has given birth to twins on New Year's Day. What is interesting about this is that one child is born in 2022 and another child is born in 2023.