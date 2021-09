எங்கேயும் நிற்காத "ஏர்இந்தியா ஒன்".. பல வருட பாரம்பரியத்தை உடைத்த மோடியின் அமெரிக்க டிரிப்.. பின்னணி

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: பிரதமர் மோடியின் அமெரிக்க பயணம் பல்வேறு காரணங்களுக்காக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அவர் அமெரிக்காவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டு விதமே இந்த முறை வித்தியாசமாக அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏர் இந்தியா ஒன் விமானம் மூலம் அவர் வாஷிங்க்டன் சென்றடைந்தார்.

பிரதமர் மோடி 5 நாள் பயணமாக கடந்த புதன் கிழமை அமெரிக்கா புறப்பட்டார். அமெரிக்க அதிபராக பிடன் பதவி ஏற்றபின் பிரதமர் மோடி மேற்கொள்ளும் முதல் அமெரிக்க பயணம் இதுதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கு முன்பே இரண்டு நாட்டு தலைவர்களும் குவாட் மீட்டிங் உட்பட மூன்று மீட்டிங்குகளில் ஆன்லைன் மூலம் கலந்து கொண்டாலும் முதல் முறை இவர்கள் நேரடியாக சந்திப்பு நடத்த உள்ளனர்.

வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர், தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல், மற்ற பல உயர் அதிகாரிங்கள் பிரதமருடன் அமெரிக்கா சென்றுள்ளனர். இதுவரை நடந்த மீட்டிங்குக்குளில் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸை சந்தித்தார். இரண்டு நாட்டு உறவு குறித்து ஆசிய பிரச்சனைகள் குறித்தும் இருவரும் உரையாடினார்கள்.

