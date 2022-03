ஜில் ஜில் சாரல்.. கொட்டித் தீர்த்த கனமழை.. வெள்ளக் காடான ஊட்டி.. வெப்பச் சலனத்தால் நீடிக்குமா மழை?

Nilgiris

நீலகிரி : நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் வெப்பசலனம் காரணமாக 3வது நாளாக கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் சுற்றுலாப் பயணிகள் வெகுவாக பாதிப்படைந்த நிலையில், தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி வெள்ளமாக காட்சியளித்தது.

தமிழகத்தில் கோடைக்காலம் வழக்கமாக மே மாதத்தில் தான் உச்சத்தில் இருக்கும். ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பிப்ரவரி மாத இறுதியிலிருந்து வெயிலின் தாக்கம் மிகக் கடுமையாக அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

வெயிலின் கோரப்பிடியில் இருந்து தப்பிக்க பொதுமக்கள் தற்போது மார்ச் மாதத்தில் இருந்தே சுற்றுலாத் தலங்களுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.

The Nilgiris district was hit hard by heavy rains on the 3rd day due to the heat wave in Ooty, while low-lying areas were flooded with rainwater.