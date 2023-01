மனைவியே இல்லையே! ‛உறுப்பையே’ வெட்டிக்கொண்ட 25 வயது இளைஞர்.. பரபரத்துபோன பீகார்..பின்னணியில் ஷாக்

Patna

பாட்னா: பீகாரில் 4 குழந்தைகளுக்கு தந்தையான 25 வயது இளைஞர் தனது மர்மஉறுப்பை திடீரென வெட்டிக்கொண்டு அலறி துடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தற்போது அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் தான் அவர் எதற்காக இப்படி செய்தார்? என்பது பற்றிய ஷாக் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பீகார் மாநிலம் மாதேபுரா அருகே உள்ள ரஜினிநாயநகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மகேந்திரா. இவரது மகன் கிருஷ்ணா (வயது 25). அதேபோல் கோல்பாரா அருகே உள்ளசேட்டே லால் என்பவரின் மகன் அனிதா. இந்நிலையில் தான் கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவர்கள் 2 பேருக்கும் திருமணம் நடந்தது.

திருமணம் ஆன புதிதில் தம்பதி மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கை நடத்தினர். இந்த தம்பதிக்கு மொத்தம் 4 குழந்தைகள் பிறந்தன. இதில் 3 மகள்களும், ஒரு மகனும் அடங்குவர்.

In Bihar, a 25-year-old father of 4 children suddenly cut off his penis and screamed. Why did he do this when he is currently being treated in the hospital? Shocking information has been released.