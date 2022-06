அய்யோ காப்பாத்துங்க! ஓடும் பேருந்தில் மீண்டும் ஒரு ‘நிர்பயா’..! பீகாரில் பீதிக்குள்ளாக்கிய சம்பவம்.!

Patna

பாட்னா : பீகாரில் ஓடும் பேருந்தில் சிறுமி ஒருவர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேற்கு சம்பரன் மாவட்டத்தின் பெட்டியாவில் தான் இந்த கொடூரம் நிகழ்ந்துள்ளது.

வட மாநிலங்களில் கொலை, கொள்ளை, கற்பழிப்பு போன்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, பாலியல் பலாத்கார சம்பவங்கள் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்திருக்கிறது என்றே கூறலாம்.

உத்திர பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார், டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இன்னும் கூட நாளுக்கு நாள் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லியில் ஓடும் பேருந்தில் 'நிர்பயா' பாலியல் சம்பவம் இந்தியாவையே உலுக்கியது.

