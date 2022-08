Patna

oi-Rajkumar R

பாட்னா : பீகார் மாநிலத்தில் கடைசி நேரத்தில் கல்யாணமே வேண்டாம் என மணமகன் சாலையில் தலை தெரிக்க ஓட அய்யய்யோ நில்லுங்கள் என மணப்பெண் அவரை துரத்திய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கல்யாணமே வேண்டாம் போங்கய்யா! கடைசி நேரத்தில் ஜூட் விட்ட 2கே கிட்! ஓடாத நில்லு.. துரத்திய மணப்பெண்!

நாடு முழுவதும் திருமண சீசன் விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் நிலையில், பத்திரிகை முதல் பந்தி முதல் திருமண நிகழ்வுகளில் மக்களை சிரிக்க வைக்கும் பல வேடிக்கையான மற்றும் சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் முன்னுக்கு வருகின்றன.

பொதுவாக 90ஸ் கிட்ஸ் களுக்கு திருமணமே நடக்காது என்ற ஒரு வதந்தி பரப்பப்பட்டு வரும் நிலையில் 2k கிட்ஸ் எனப்படும் 18 வயது இளைஞர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வது அதிகரித்து வருகிறது. அது என்னமோ தெரியவில்லை அவர்கள் தான் ட்ரெண்டும் ஆகின்றனர்.

அடேங்கப்பா.. மணமகன் மார்க்கெட்டா.. 700 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த நடைமுறை.. யூனிபார்முடன் வெயிட்டிங்

English summary

In the state of Bihar, a video of the bride chasing the groom after he ran down the road saying that he didn't want to get married at the last minute is going viral on social media.