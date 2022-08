திரையுலகை கட்டி ஆளும் எங்க ‘தல’.. புதுச்சேரியில் மாஸ் காட்டிய அஜித் ரசிகர்கள்! அதுவும் கடலுக்கடியில்!

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : நடிகர் அஜித் குமாரின் 30ஆம் ஆண்டு திரையுலக பயணத்தை முன்னிட்டு கடலுக்கு அடியில் பேனர் வைத்த புதுச்சேரி அஜித் ரசிகர்களின் செயல் சமூக வலைதளங்கில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களால் தல என்று அன்போடு அழைக்கப்படும் நடிகர் அஜித், தமிழ் திரை உலகில் மாற்று இல்லாத இடத்தில் நாயகனாக ஜொலித்து வருபவர்.

அமராவதி படத்தில் ஆரம்பத்த நடிகர் அஜித்தின் திரைப்பயணம் வலிமை வரை தொடர்ந்து வருகிறது. இடையில் ஏராளமான தோல்விகளை பார்த்திருந்தாலும் அவரது ரசிகர் பட்டாளம் ஒரு சதவீதம் கூட குறைந்ததில்லை.

Puducherry actor Ajith kumar's fans who placed a banner under the sea to mark the 30th anniversary of actor Ajith Kumar's journey in the film industry is spreading rapidly on social media.'