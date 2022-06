சாமி vs சாமி.. டம்மி முதல்வர் ரங்கசாமி.. பாஜக வரலாறே இதுதான்.. விட்டு விளாசும் நாராயணசாமி..!

Puducherry

புதுச்சேரி: நில உரிமை அதிகாரத்தை துணை நிலை ஆளுநருக்கு வழங்கியதன் மூலம், முதலமைச்சர் ரங்கசாமி டம்மி முதல்வர் என்று தான் கூறியது நிரூபணமாகியுள்ளதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது மகாராஷ்டிரா அரசியல் விவகாரம், புதுச்சேரி அரசியல் சூழல், பாஜக ஆட்சி மற்றும் ஆளுநருக்கான அதிகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அதில், மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனாவை உடைத்து பாஜக ஆட்சியை கொண்டு வர அனைத்து முயற்சியையும் பிரதமர் மோடியும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் எடுத்த முயற்சியில் வெற்றி அடைந்துள்ளனர். பாஜக தேர்தலில் வென்று ஆட்சி அமைப்பது அல்ல.

புதுச்சேரி, கர்நாடகா, மத்திய பிரதேசம், அருணாச்சலப் பிரதேசம், மேகாலயா, கோவா என பல மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களை குறைவாக வைத்துக்கொண்டு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கி ஆட்சி மாற்றத்தை செய்துள்ளது. சிவசேனா கட்சியினர் துரோகிகளை ஓடஓட விரட்டுவோம் என்று கூறியுள்ளனர். புதுச்சேரி மக்களுக்கும் அந்த உணர்வு இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன்.

Senior Congress leader Narayanasamy has said that the transfer of land rights to the Lt. Governor proves that Chief Minister Rangasamy is Dummy as a Chief Minister.