புதிய மதுபான ஆலைகள்.. புதுச்சேரி சாராய கடலாக மாறிவிடும்.. நாராயணசாமி எச்சரிக்கை!

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் புதிதாக மதுபான ஆலைகள் தொடங்கினால், மாநிலம் சாராய கடலாக மாறிவிடும் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி எச்சரித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி என்றால் அனைவருக்கும் நினைவு வருவது ஜிப்மரும், மதுபானமும் தான். அந்த அளவுக்கு புதுச்சேரியில் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் மதுபான கடைகள் நிரம்பி இருக்கும். இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மாநிலத்தின் முக்கிய வருவாயாகவும் மது விற்பனை இருக்கிறது. இந்த சூழலில், புதுச்சேரியில் புதிய மதுபான ஆலைகள் தொடங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former Chief Minister Narayanasamy has warned that if new breweries start in Puducherry, the state will turn into a liquor ocean.