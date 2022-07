Puducherry

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் புதிய கல்விக் கொள்கை அமல்படுத்தப்படும் என்றும், கூடுதலாக மூன்றாவது மொழியை மாணவர்கள் கற்பதில் எந்த தவறும் இல்லை என்று துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய கல்விக்கொள்கை அமல்படுத்தப்படும்.. 3வது மொழியை கற்பதில் தவறில்லை.. ஆளுநர் தமிழிசை பேச்சு!

புதுச்சேரி அரவிந்தர் சங்கத்தில் ஆசிரியர்களுக்கு நடத்தப்பட்ட பாராட்டு விழாவில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தராஜன் கலந்து கொண்டார். அப்போது புதுச்சேரியில் தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு ஏற்ப பள்ளிகளை உருவாக்கும் நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழிசை செளந்தரராஜன், தாய்மொழியோடு, ஆங்கிலம் மற்றும் இன்னொரு மொழியையும் கற்கலாம். மூன்றாவது மொழியை கற்பதன் மூலம் வாய்ப்பை அதிகரிக்க முடியும். கூடுதலாக ஒரு மொழியை கற்பதால் தாய்மொழியை அவமதிப்பது ஆகாது என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Lt. Governor Tamilisai Selantararajan has said that the new education policy will be implemented in Puducherry and there is nothing wrong with students learning a third language in addition.