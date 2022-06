10 எம்எல்ஏ, ஒரு எம்பி.. புதுச்சேரியில் பாமக ஆட்சி.. பொதுக்குழுவில் திட்டம் தீட்டிய ராமதாஸ்..!

Puducherry

புதுச்சேரி: 10 எம்.எல்.ஏ-க்கள், ஒரு எம்.பி.யும் வெற்றிபெற்றால் பாமகவால் புதுச்சேரியில் ஆட்சியை அமைக்க முடியும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி மாநில பாமக பொதுக்குழு கூட்டம் கம்பன் கலையரங்கத்தில் நடைபெற்றது. அதற்கு மாநில அமைப்பாளர் கணபதி தலைமை தாங்கினார். இந்தக் கூட்டத்தில் புதுச்சேரியில் முழு பட்ஜெட் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், புதுச்சேரியின் முக்கிய சாலைகளில் இருந்து மதுக்கடைகளை அகற்ற வேண்டும், சுற்றுலா என்ற பெயரில் கலாசார சீரழிவை தடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

We need to mobilize the youth, give them responsibilities and work together as a team. 10 MLAs and one MP wins Means, could hold on to power in Pondicherry says PMK Founder Ramadoss.