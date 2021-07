புதுச்சேரியில்.. 'நீட்' தேர்வு உண்டா? இல்லையா?.. கேள்வி கேட்ட நிருபர்.. அமைச்சரின் பதிலை பாருங்க!

Puducherry

புதுச்சேரி: இந்த ஆண்டுக்கான மருத்துவப் படிப்பு சேர்க்கைக்கான 'நீட்' நுழைவுத் தேர்வு செப்டம்பர் 12-ம் தேதி நடைபெறும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கான ஆன்லைன் பதிவு ஏற்கனவே தொடங்கி விட்டது.

தமிழ்நாட்டில் 'நீட்' தேர்வுக்கு எப்போதும் எதிர்ப்பு இருந்து வருகிறது. புதிதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள தி.மு.க அரசு தனது தேர்தல் அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டில் 'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்வோம் என்று ஏற்கனவே கூறி இருந்தது.

English summary

The pondicherry state education minister Namachchivayam has said that the NEED examination will be held in Pondicherry