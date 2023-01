அண்ணன் என்று “ஆப்பு”.. தமிழிசையால் புலம்பும் ரங்கசாமி! 2024 ல் புதுச்சேரி தேர்தல் - நாராயணசாமி பகீர்

Puducherry

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

புதுச்சேரி: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு புதுச்சேரியிலும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் என்றும், துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை அண்ணன் என்று கூறி ஆப்பு வைக்கிறார் எனவும் புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறினார். தமிழ்நாடு ஆளுநர் சூப்பர் முதல்வர் போல் செயல்பட்டு ஸ்டாலின் அரசுக்கு தொல்லை கொடுத்து வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நடந்து முடிந்த இளைஞர் காங்கிரஸ் தேர்தலில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள, மாநில தலைவர் ஆனந்தபாபு உள்ளிட்ட அனைத்து மாநில நிர்வாகிகள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் வட்டார நிர்வாகிகளுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் வரவேற்பு ஊர்வலம் அளிக்கப்பட்டது.

புதுச்சேரி கோரிமேடு எல்லையில் இருந்து புறப்பட்ட பேரணியின் போது புதிய நிர்வாகிகள் மேலதாளத்துடன் ஊர்வலமாரக வந்து ராஜீவ் காந்தி மற்றும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்துவிட்டு காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகம் வந்தனர்.

English summary

Former Puducherry Chief Minister Narayanasamy said that assembly elections will be held in Puducherry along with the 2024 parliamentary elections, and Lt. Governor Tamilisai Soundrarajan is putting a wedge on Chief Minister Rangasamy by calling him his brother.