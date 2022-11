ஆளுநர்கள் மக்களை சந்தித்தாலே சிலருக்கு குளிர் ஜுரம் வருகிறது.. கிண்டல் செய்த ஆளுநர் தமிழிசை!

Puducherry

oi-Vignesh Selvaraj

புதுச்சேரி : அனைத்து ஆளுநர்களும் மக்களுக்கு நல்லது செய்யத்தான் அரசியல் அமைப்பால் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், ஆளுநர்கள் மக்களை சந்தித்தால் சிலருக்கு குளிர் ஜுரம் வந்துவிடுகிறது என தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு, தெலுங்கானா உட்பட பாஜக அல்லாத கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில், ஆளுநர்களுக்கும், மாநில அரசுகளுக்கும் இடையே மோதல்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் பேச்சுகளால், அவரை திரும்பப் பெற வேண்டும் என ஆளும் திமுக அரசு வலியுறுத்தி வருகிறது. அதேபோல, தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திர சேகர் ராவுக்கும், அம்மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜனுக்கும் இடையேயான மோதல் தொடர்ந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், அனைத்து ஆளுநர்களும் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்குட்பட்டு, சட்டவிதிகளுக்கு உட்பட்டுதான் நடக்கிறோம். ஆனால் சின்ன சின்ன நடவடிக்கைகள் கூட விமர்சனம் செய்யப்படுவதாக தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார்.

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு.. தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் வாடிக்கை இதுதான்.. சொல்கிறார் தமிழிசை செளந்தரராஜன்!

English summary

All governors are elected by the political establishment to do good for the people. However, when governors meet people, some people get cold fever : says Telangana Governor Tamilisai Soundararajan.