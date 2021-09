ம.பி.யில் இருந்து எல் முருகன் எம்பியாவது ஏன்.. புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமி என்ன சொன்னார்.. பின்னணி!

Puducherry

oi-Velmurugan P

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் பிடி கொடுக்காத காரணத்தால் மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து எல் முருகன் ராஜ்யசபா எம்பியாக உள்ளார். பாஜகவிற்கு எம்பி பதவியை தர வேண்டும் என்று புதுவை பாஜகவினர் தீர்மானம் போட்டு ரங்கசாமியிடம் கொடுத்த போதிலும்,அதை அவர் ஏற்க மறுத்துவிட்டதால் மத்திய பிரசேத்தின் ராஜ்யசபா எம்பி வேட்பாளராக முருகனை அறிவித்துள்ளது பாஜக தலைமை.

தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்த எல்.முருகன் சட்டசபை தேர்தலில் நான்கு இடங்களை பாஜகவை வெற்றி பெற வைத்து 15 வருடங்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் தாமரையை மலரவைத்தார். அதேநேரம் தாரபுரத்தில் மிக குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் தான் தோற்றார்.

இந்நிலையில் எல் முருகனின் செயலை பாராட்டி, அவரை மத்திய ஒளிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சராக பிரதமர் மோடி நியமித்தார். இதனால் பாஜக மாநில தலைவராக முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்டார். மத்திய அமைச்சராக்கப்பட்ட முருகன், எம்பியாக 6 மாதத்திற்குள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.

English summary

The BJP leadership has declared L Murugan as the Rajya Sabha MP candidate for Madhya Pradesh as the NR Congress in Puducherry did not agree.