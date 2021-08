திமுக அரசின் முடிவை வரவேற்ற பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாலை.. அரசுக்கு வைத்த புதுக்கோரிக்கை

Puducherry

oi-Velmurugan P

புதுச்சேரி: பள்ளிகளை திறக்ககும் தமிழக அரசின் முடிவினை வரவேற்ற பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, விநாயகர் சதுர்த்தி பேரணிக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

புதுச்சேரி பாஜக தலைமை அலுவலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணமாலை, புதுச்சேரியில் கடந்த கால காங்கிரஸ் ஆட்சியில் முதல்வராக இருந்த நாராயணசாமி எந்த திட்டத்தையும் நிறைவேற்றமல் மத்திய அரசையே குற்றம் சாட்டி வந்ததார்.

ஆனால் இப்போது புதுச்சேரியில் பாஜக மிகப்பெரிய எழுச்சியை பெற்றுள்ளது. தென்னிந்தியாவில் உள்ள பாஜகவிற்கு உத்வேகம் கொடுக்கக்கூடிய பாஜகவாக புதுச்சேரி பாஜக இருக்கிறது. புதுச்சேரியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வராது. மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்.

ஓ என் நிலைமை குறித்து சட்டசபையில் பாடியதை கேட்கிறீர்களா?.. அதுரகசியம், பரம ரகசியம்.. ஓபிஎஸ் பதில்

English summary

We open Tasmac and leave more people. In this situation why should ban Ganesha Chaturthi rally. The government may impose restrictions. However, Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that the BJP will not accept the statement that it should not be held