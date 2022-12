புதுச்சேரியில் திமுக ஆட்சி அமையும்.. போட்டுத்தாக்கிய ஸ்டாலின்.. அப்போ காங்கிரஸ்? நாராயணசாமி பதில்!

Puducherry

oi-Vignesh Selvaraj

புதுச்சேரி : "புதுச்சேரியில் திமுக ஆட்சி அமையும் என கட்சியினரை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறி இருப்பார்" என காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று புதுச்சேரி மாநில திமுக நிர்வாகியின் இல்ல திருமண விழாவில் பங்கேற்ற திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின், திமுக ஆட்சி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உதயமாகும் எனத் தெரிவித்தார்.

முதல்வர் ஸ்டாலினின் பேச்சு, கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியினரிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், ஸ்டாலினின் பேச்சு பற்றி நாராயணசாமி பதில் அளித்துள்ளார்.

புதுச்சேரிக்கும் திராவிட மாடல் ஆட்சி தேவை.. திமுக ஆட்சி உதயமாகும்..உறுதியாக சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்

Puducherry Former Congress CM Narayanasamy said that "TN Chief Minister Stalin saying that DMK government will be established in Puducherry to encourage the party members".