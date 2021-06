செம.. புதுச்சேரி அமைச்சரவையில்..40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெண்ணுக்கு இடம்.. அசத்திய முதல்வர் ரங்கசாமி!

Pudukottai

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அமைச்சரவையில் 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெண் அமைச்சர் ஒருவர் இடம் பெற்றுள்ளார்.

புதுச்சேரி மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் என்.ஆர். காங்கிரஸ்- பா.ஜ.க. கூட்டணி அறுதி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை கைப்பற்றியது.

என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி முதல்வராக பதவியேற்றுக் கொண்டார்.ஆனால் ஆட்சி அமைத்து 50 நாட்களை கடந்த பின்னரும் அமைச்சரவையை தேர்வு செய்வதில் கடும் குழப்பம் நிலவியது.

English summary

After 40 years, there is a woman minister in the Puducherry cabinet. Praise is also heaped on Chief Minister Rangasamy for giving a woman a place in the cabinet after 40 years