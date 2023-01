ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ்.. அமைச்சர் ரகுபதி சொன்ன தகவல்!

Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் காளைகள், மாடுபிடி வீரர்களுக்கு காப்பீடு செய்வது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காகவே ஆன்லைன் பதிவு செய்யப்படுகிறது என அமைச்சர் எஸ்.ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டின் முதல் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள தச்சங்குறிச்சியில் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.

மேலும், ஆன்லைன் ரம்மியை முழுமையாக தடை செய்ய வேண்டும் என்பதே தமிழ்நாடு அரசின் நோக்கம் என சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TN Law Minister S. Reghupathy has said that consideration will be given to insuring bulls and cowherds participating in jallikattu competitions in Tamil nadu.