குறிச்சு வச்சுக்கோங்க.. 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்.. எனது ஆட்டத்தைப் பாருங்கள்.. எச்சரிக்கும் சீமான்!

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லியில் வென்றது போல் தமிழ்நாட்டில் வெற்றிபெறுவேன் என சீமான் நம்பிக்கை

Pudukottai

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுக்கோட்டை: டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தேர்தலில் வெற்றிபெற்றது போல், தமிழ்நாட்டில் என்னாலும் முடியும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தனது ஆட்டங்கள் பாருங்கள் என்று சீமான் கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் தமிழ்நாடு அரசியலில் அனலை கிளப்பியுள்ளது. ஏற்கனவே திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிட உள்ளது. அதேபோல் ஓபிஎஸ் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணிகளின் தரப்பில் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்படுவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் தேமுதிக தனித்துப் போட்டியிடும் என்றும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படுவார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆளுநர் அளிக்கும் தேநீர் விருந்தை தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி புறக்கணிக்கும்! வேல்முருகன் திட்டவட்டம்!

English summary

As Arvind Kejriwal won the elections in Delhi, I can do the same in Tamil Nadu says Naam Tamilar Party co ordinator Seeman. Similarly, Seeman has said that watch his performances in the 2024 parliamentary elections.