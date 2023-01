காதலுக்கு எல்லை கிடையாது.. கடல் கடந்த காதல்.. ஹாங்காங் பெண்ணை மணந்த புதுக்கோட்டை இளைஞர்

Pudukottai

oi-Mani Singh S

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த இளைஞர் ஹாங்காங் பெண்ணை தமிழர்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களது திருமணம் கோவிலில் நடைபெற்றது. இங்குள்ள கலாசாரம் மிகவும் நன்றாக உள்ளது. எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இங்கு எல்லோரும் என்னை நன்றாக வரவேற்றனர் என தமிழ்நாட்டிற்கு மருமகளாக வந்த ஹாங்காங் பெண் கூறினார்.

காதலுக்கு கண் இல்லை என்று சொல்வார்கள்.. மொழி, இனம், அந்தஸ்து என எந்த பாகுபாடும் உண்மையான காதலுக்கு இல்லை என்பதையே இவ்வாறு சொல்வதுண்டு.

அன்பும் பாசமும் புரிதலும் இருந்தால் போதும்... கடல் கடந்த காதலும் நிச்சயம் கைகூடும் என்று பல சினிமாக்களில் கூட காட்டப்பட்டு இருக்கும். அதேபோன்ற ஒரு சம்பவம் தான் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்றுள்ளது. ஹாங்காங் நாட்டு பெண்ணை காதலித்து புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த இளைஞர் மணம் முடித்துள்ளார். இது குறித்த சுவாரசிய தகவல்கள் வருமாறு:-

English summary

A young man from Pudukottai district got married to a Hong Kong girl in the traditional manner of Tamils. Their marriage took place in the temple. The culture here is very good. I am very happy. A Hong Kong woman who came to Tamil Nadu as a daughter-in-law said that everyone here welcomed me very well.