பச்ச மண்ணு..15 வயசு தான்! மிருகமாக மாறிய காமராஜ்! கோர்ட் வாசலில் அழுது புரண்டு..இப்போ என்ன பிரயோஜனம்

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தச்சங்குறிச்சியில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு 15 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் காமராஜ் என்பவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் நீதிமன்றத்தில் கதறி அழுதார்.

இந்தியாவில் வட மாநிலங்களில் கடந்த சில மாதங்களாக பெண்கள் குறிப்பாக 18 வயது கீழ் உள்ள சிறுமிகள் பாலியல் ரீதியான வன்கொடுமைகளுக்கும் அடக்குமுறைக்கும் உள்ளாகும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

தமிழகத்திலும் அவ்வப்போது பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது சமூக ஆர்வலர்களை கவலை கொள்ள செய்துள்ளது. சிறுமிகளுக்கு எதிரான பலாத்கார சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதும் பெற்றோரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி வருகிறது.

English summary

When Kamaraj was sentenced to life imprisonment in the case of sexually assaulting a 15-year-old girl in Pudukottai district in 2021, he cried in court.