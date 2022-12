ஈபிஎஸ் - சசிகலா - தினகரன் - ஏசி சண்முகம் ஒன்றாக இணைவார்கள்.. “தலைமை ஓபிஎஸ்”.. வைத்திலிங்கம் பரபர!

Pudukottai

Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்ற ஏ.சி.சண்முகம் உள்ளிட்ட அனைவரும் ஒன்றிணைவார்கள் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு இடையே, இருவரும் இணைந்து செயல்பட ஓபிஎஸ் தரப்பு விருப்பம் தெரிவித்து வருகிறது. ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ்ஸை சேர்க்க முடியாது என முரண்டு பிடித்து வருகிறார்.

இந்த குழப்பத்திற்கிடையே, இரு அணிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் அதிமுகவின் எதிர்காலம் என்னவாகுமோ என்ற அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்த முக்கிய நிர்வாகியான கோவை செல்வராஜ் நேற்று அதிமுகவை விட்டு விலகுவதாக ஆறிவித்தார்.

Former AIADMK Minister Vaithilingam has said that everyone including Edappadi Palaniswami, O. Panneerselvam, Sasikala, TTV Dinakaran and A.C.Shanmugam who broke away from AIADMK will unite.