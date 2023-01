நாட்டையே உலுக்கிய கொடூரம்.. இன்னும் ஏன் கைது செய்யல? ஆதித்தமிழ்க்குடிகளை வஞ்சிப்பதா? சீமான் ஆவேசம்!

Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : பட்டியல் பிரிவைச் சேர்ந்த ஆதித்தமிழ்க்குடிகளை வஞ்சிப்பதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சியா? என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூரில் குடிநீர்த்தொட்டியில் மனித மலத்தை சாதி வெறியர்கள் கலந்த கொடுஞ்செயல் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கிய நிலையில், அதில் தொடர்புடைய சாதி வெறியர்களைக் கைது செய்யாது மெத்தெனப் போக்கோடு நடந்துகொள்வது கடும் கண்டனத்திற்குரியது என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூரில் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள குடிநீர்த் தொட்டியில் மலம் கலக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

சாதி வெறியின் உச்சத்தில் குடிக்கும் நீரில் மலத்தைக் கலந்தவர்கள் மீது மிகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும், ஜனநாயக சக்திகளும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், இதுவரை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஏன் கைது செய்யப்படவில்லை எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சீமான்.

English summary

Is the Dravidian model of government cheating the Scheduled Castes? Naam Tamilar Party coordinator Seeman questioned. Seeman said that caste fanatics mixed with human excrement in a drinking water tank in Pudukottai district, the laxity of not arresting the casteists involved in it is highly condemnable.