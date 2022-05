மதம் மாற சொல்றாங்க! ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயற்சி! மண்ணெண்ணெய் கேனுடன் மடக்கிய போலீஸ்..!

Ramanathapuram

ராமநாதபுரம் : ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மதமாற்றம் செய்யக் கோரி தன்னை சிலர் கட்டாயப்படுத்துவதாக கூறுவதால் மன உளைச்சல் அடைந்த பெண் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயற்சி செய்ததால் பெரும் பரபரப்பு நிலவுகிறது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் கருப்ப குடும்பன் பச்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த வளர்மதி வசித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வளர்மதியை இந்து மதத்தில் இருந்து கிருத்துவ மதத்திற்கு மாறும் மாறு அக்கிராமத்தில் உள்ள சிலர் கட்டாயப்படுத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

In the Ramanathapuram district, there is a great stir as a woman who was disturbed by some people claiming that she was being forced to convert, tried to set fire to the district collector's office by pouring kerosene on it.